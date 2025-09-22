홀트사회복지연구소, 학계 전문가 자문위원 5인 위촉

홀트사회복지연구소가 연구소의 전문성과 객관성 강화를 위해 학계 전문가 5인을 자문위원으로 위촉했다. (왼쪽부터) 박경수 홀트사회복지연구소장, 김진우 교수, 최재성 교수, 신미숙 홀트아동복지회장, 최은숙 교수, 김지혜 교수, 박꽃송이 홀트아동복지회 전략기획실장. 홀트아동복지회 제공

홀트아동복지회가 산하 홀트사회복지연구소의 연구 역량과 객관성을 강화하기 위해 학계 전문가 5인을 자문위원으로 위촉했다.

이번 위촉식은 지난 18일 열렸으며, 연구소는 앞으로 자문위원단과의 협력을 통해 현장 중심의 연구를 확대하고 사회복지사업의 전문성을 높여나갈 계획이다.