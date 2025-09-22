‘초등생 살인’ 교사 명재완 사형 구형…“유가족에 깊은 사과”

대전경찰청이 공개한 명재완의 신상정보. 대전경찰청 제공

정신과 전문의를 증인으로 채택해 달라고 재판부에 요청했다.

재판부는 수사 단계에서의 정신감정 결과와 재판 과정에서의 결과가 다른 만큼 이를 면밀히 살펴보겠다며 받아들이지 않았다.

가정불화 등을 겪으며 폭력성을 표출하던 피고인은 일면식 없는 어린 여자아이를 범행 대상으로 삼았다”면서 “살인 사건 등을 검색하며 범행 관련 정보를 수집하는 등 여러 사정을 고려했을 때 자신의 행동의 의미와 결과를 충분히 예견할 수 있었다”고 강조했다.

에 이의가 있으면 소청 심사를 제기할 수 있지만 명재완이 별도의 이의 절차를 밟지 않으면서 파면이 확정됐다.