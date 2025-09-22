문경복 옹진군수, 농업진흥지역 해제 기준 완화 건의

문경복 옹진군수가 농업진흥지역 해제기준을 완화해 줄 것을 건의하고 있다. 옹진군 제공

문경복 옹진군수는 국가 농정시책에 대한 현장의 목소리를 정부에 전달하는 간담회 자리에서 농업진흥지역 해제기준을 완화해 줄 것을 적극 건의했다.

농업진흥지역 해제는 집단화된 농지와 분리된 자투리 농지가 3만㎡ 이하이고 최소 군도로와 접해 있는 경우에만 가능해 기준이 매우 까다롭다. 또 해제면적이 1만㎡를 초과하는 경우에는 농림축산식품부 장관의 승인이 필요해 농촌의 현실과 여건변화를 제대로 반영하지 못하고 개인 재산권 활용에 걸림돌로 작용한다는 비판을 받고 있다.

문 군수는 자투리 농지의 농업진흥지역 해제 범위를 5만㎡로 완화하고 도로 기준도 면도·리도·농어촌도로까지 확대할 것과 3만㎡ 이하까지는 장관 승인 없이 해제할 수 있도록 관련 기준을 완화하는 농지법 시행령 및 관련 규정 개정을 요구했다.