‘천안흥타령춤축제’ 개최 D-2…축제 현장 점검

지난해 열린 천안흥타령춤축제 현장. 천안시 제공

전국춤경연대회, 국제춤대회, 거리댄스퍼레이드, 국제스트릿댄스챔피언쉽(CIDC), 전국댄스스포츠선수권대회 등 다양한 장르의 공연을 볼 수 있다.