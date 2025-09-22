울산 남구, ‘공무원 300명 의전’ 철회… 40명만 투입기로
300명 계획 보여주기식 논란 자초
돌연 축소로 현장 혼선·졸속 우려
공문·명단 유출까지 겹쳐 기강 흔들
공무원 300명 의전 강제 동원’ 논란이 불거진 울산 고래축제에서 남구청이 의전 교육을 전격 취소하고 필수 인원 약 40명만 현장에 배치하기로 했다. 축제 본행사에는 지장이 없다고 하지만, 과도한 동원 계획을 뒤늦게 철회한 만큼 현장 혼선과 졸속 운영 우려가 동시에 제기된다.
22일 국민일보 취재에 따르면 남구청은 이날 오전 축제 관련 회의를 열고 예정돼 있던 의전 교육을 모두 취소했다. 애초 추진하던 내빈 1대1 의전 배치도 하지 않기로 했다. 대신 총무과와 일부 교류 도시 담당 직원 등 40명 선에서 내빈 안내를 맡고, 나머지 질서 유지는 경호 용역 업체가 담당한다.
남구청은 애초 내빈을 2000명 가까이로 예상하며 공무원 300명가량을 동원하려 했지만, 이를 전면 철회했다. 결국 40명으로 운영 가능하다면 애초 300명 계획 자체가 보여주기식 과잉 동원이었음을 방증한다는 비판이 나온다. 반면 갑작스러운 축소로 200여 명 가까운 인력이 빠진 만큼 행사 운영이 원활하지 못해 혼선이 불가피하다는 지적도 있다. 내부 게시판에는 ‘1대1 의전은 하지 않는다’는 공지가 올라갈 예정이다.
아울러 최근 외부 게시판에 공문과 의전 근무자 명단이 유출된 사안과 관련해서는 미온적인 태도를 보였다. 남구청 관계자는 “축제를 앞두고 정신이 없어 유출 경위 조사나 유출자 특정 등 후속 조치를 논의하지 못했고, 보고받은 바도 없다”며 “재발 방지 대책도 아직 없다”고 밝혔다.
특히 내부에서는 기록물법만 언급하며 법적 문제를 단순하게 보는 발언도 나와 공무원 행동강령이나 개인정보보호 차원의 심각성을 제대로 인식하지 못한 것 아니냐는 지적도 제기된다. 남구청은 “축제가 끝난 뒤 필요하다면 살펴보겠다”며 원론적인 답변에 그쳤다.
공무원 의전 강제 동원 논란에 이어 내부 문건 유출과 동원 계획 철회까지 겹치면서 이번 고래축제는 남구청의 미숙한 대응을 둘러싼 후폭풍이 더 커지고 있다. 축제 자체는 정상 진행되지만, 행정 편의주의와 기강 해이가 드러났다는 비판은 피하기 어렵다는 지적이다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
