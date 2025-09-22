LG화학 여수공장, 커피박 화분 꽃묘 300주 식재…자원 선순환 실천
버려지는 자원 재활용 통해 노인 일자리 창출
아동 교육 등 사회적 가치 확산
LG화학 여수공장(주재임원 이현규)은 지역아동센터 아이들과 함께 여수시 ‘이충무공 자당 기거지’에 커피박 화분으로 기른 꽃묘 300주를 심었다고 22일 밝혔다. 이번 활동은 커피박 업사이클 사회공헌 사업인 ‘커피싸이클’의 일환이다.
‘커피싸이클’은 LG화학 여수공장에서 버려지는 커피박을 활용하여 연필·화분 등의 상품으로 재탄생시키는 자원순환 사회공헌 사업이다.
커피박 제품 제작은 70대 이상의 어르신들이 맡아, 자원 재활용과 동시에 노인 일자리 창출에도 기여하고 있다. 지난 해에는 커피박 연필을 제작하여 여수시 초등학교 신입생 1800여명에게 후원한 바 있다.
LG화학 여수공장은 올 해 7월 여수시 노인복지관과 함께 커피박 화분 300개를 제작해 지역아동센터 6곳에 전달했다. 지역아동센터 아이들은 약 두달동안 화분에 씨앗을 심고 가꾸며 자원 재활용과 생명의 가치를 배우는 시간을 가졌다.
LG화학 여수공장과 지역아동센터는 이렇게 길러진 300개의 꽃묘를 지난 20일 ‘이충무공 자당 기거지’에 식재했다. 아이들은 직접 꽃을 심어보며 “내가 키운 꽃이 이렇게 유적지에 심어지니 뿌듯하다”며 소감을 전했다.
LG화학 여수공장 관계자는 “커피싸이클은 노인, 청소년 등 다양한 계층을 후원하는 선순환 사업”이라며 “앞으로도 지역사회와 함께 지속가능한 활동을 이어가겠다”고 말했다.
여수=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사