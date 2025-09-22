시사 전체기사

추석 연휴 4일간 경남도 모든 민자도로 통행료 면제

입력:2025-09-22 13:28
공유하기
글자 크기 조정
추석 연휴 4일간 경남 도내 모든 민자도로의 통행료가 면제된다. 사진은 거가대교 전경. 경남도 제공

경남도는 연휴 기간 귀성객 부담을 줄이고 더 많은 관광객이 경남을 방문할 수 있도록 다음 달 4~7일까지 4일간 도내 모든 민자도로의 통행료를 면제한다고 22일 밝혔다.

통행료 면제 대상 민자도로는 마창대교, 거가대교, 창원~부산 간(불모산터널) 도로 3곳으로, 총 65만여 대의 차량이 이용해 약 16억 원 규모의 무료 통행 혜택이 발생할 것으로 예상된다. 해당 비용은 전액 경남 도비로 지원할 예정이다.

이와 함께 창원시가 관리하는 팔룡터널, 지개~남산 간 도로도 창원시가 통행료를 부담해 무료로 운영된다.

경남도는 도로 이용자들이 혜택을 사전에 알고 불편없이 이용하도록 민자도로 내 도로 전광판 안내, 현수막 게시, 도 홈페이지·사회누리소통망(SNS) 등 다양한 온오프라인 매체를 활용해 사전 홍보할 예정이다.

도내 민자도로 명절 통행료 면제 정책은 유료도로법 제15조에 따라 코로나 당시(2020~2022)를 제외하고 2017년부터 정부 명절 민생 안정화 정책으로 현재까지 시행하고 있다.

창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
신라호텔, 결혼식 두 달 전 예약 취소…주진우 “정부에 헌납?”
“반성문 86번, 반성의 기미 없었다”…명재완에 사형 구형
“주방에서 이 3가지를 없애라”…하버드 의사의 경고
“중국은 왜 전쟁 선호할까”…전지현 대사에 발끈한 中
‘무료 국수 맛있게 먹었잖아!’ 한수원 현수막…김민석 “모욕적”
서울만 생각해도 눈물이 줄줄…中 MZ 강타한 ‘이 병’
“이번엔 밀크티”…토핑통에 슬리퍼랑 손 ‘푹’ [영상]
배우 고아성이 “대통령님 감사합니다♥” 글 올린 이유
국민일보 신문구독