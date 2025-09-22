부자 기운 받아가세요…국내 유일 의령 부자축제 다음달 9일 개막
경남 의령군은 국내 유일의 부자 축제인 ‘리치리치페스티벌’을 다음 달 9~12일까지 의령군민공원과 솥바위 일대에서 ‘부자의 습관’을 주제로 연다고 22일 밝혔다.
솥바위와 삼성 창업주 이병철 회장 생가 등 부자 기운이 가득한 명소들을 배경으로 건강과 행운, 사랑을 체험하는 축제를 펼친다.
리치리치페스티벌은 지난해 24만 명이 찾는 등 방문객 수가 꾸준히 늘면서 올해 초 한국리서치가 발표한 전국 84개 가을 축제 소비자 만족도 조사에서 관광 총소비 증가율 1위, 유동인구 증감률 3위를 기록했다.
의령군은 축제 성공 요인으로 ‘착한 부자 축제’라는 차별화된 콘텐츠를 꼽는다. 부자의 성지라는 지역적 상징성과 함께 의령이 전하는 행운·건강·사랑의 ‘부자 기운’이 전국 유일한 특별함을 선사하기 때문이다. 솥바위, 호암 이병철 회장 생가, 독립운동가 백산 안희제 선생 등 의령 고유의 ‘부자 스토리텔링’이 축제 핵심 콘텐츠로 자리 잡았다.
군은 올해 축제 슬로건을 ‘부자의 습관’으로 정했다. 지난해 ‘부자의 법칙’에 이어, 올해는 ‘K-리치웨이(K-Rich Way)’라는 이름으로 부자의 일상을 따라가며 배우는 실천적 습관을 주제로 구성했다.
특히 부자들의 최고 습관인 ‘건강’을 주제로 다채로운 행사들이 이어진다. 충익사와 의병박물관 등 명소를 잇는 4km 야간 코스를 걸으며 빛의 파노라마를 만나는 ‘리치 나이트 워크’가 준비됐다. 유명 요리사 3인이 의령 특산물로 직접 건강요리를 만들어 관광객에게 대접하는 ‘리치 쉐프존’도 관심을 끌고 있다.
군은 최고 인기 프로그램인 ‘리치 뱃길 투어’에 올해 새롭게 ‘리치 뱃놀이 코스’를 도입해 관광객을 맞이한다. ‘리치 뱃길 투어’는 솥바위와 이병철 회장 생가 등 부자 기운을 띤 관광지 4곳을 무동력 배를 타고 돌아보는 이색 체험이다.
오태완 의령군수는 “힘든 시대에 위로와 희망을 전하는 리치리치페스티벌이 국민 마음속 깊이 자리 잡았다”며 “축제 기간 의령을 방문해 부자의 기운을 직접 느끼시기 바란다”고 말했다.
의령=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사