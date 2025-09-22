‘빛나는 청년, 평창을 잇다’…청년의 날 행사 성료

제2회 평창군 청년의 날 기념행사가 지난 20일 강원도 평창군 대관령면 평창올림픽플라자에서 열렸다. 평창군 제공

청년의 날은 청년 발전과 지원을 도모하고 청년 문제에 대한 사회적 관심을 높이기 위해 2020년 제정된 청년기본법에 따라 매년 9월 세 번째 토요일로 지정된 법정기념일이다.

군은 지난해 제1회 청년의 날 기념행사를 통해 청년의 가능성과 성장을 응원하는 자리를 마련한 바 있다.

올해는 ‘빛나는 청년, 평창을 잇다’라는 슬로건으로

평창군 청년 문화 화합 행사를 통해 청년 교류와 지역사회 화합의 폭을 더 넓혔다.

청년 기업 부스에서는 대관령 꼭대기를 담은 이야기, 아웃도어웨어, 페이스페인팅, 무장애 드론 투어, 백드롭 페인트, 감자 디저트 등 창의적인 제품과 체험이 이어지며 행사장의 매력을 더했다.