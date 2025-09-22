레고랜드, 춘천 ‘감자빵’ 팝업 스토어 운영
레고랜드 코리아 리조트가 강원도 춘천 로컬 베이커리 카페 ‘감자밭’과 손잡고 춘천의 명물 ‘감자빵’ 팝업 스토어를 운영한다.
레고랜드의 가을 축제인 ‘몬스터 캐슬’ 페스티벌 기간에 맞춰 문을 연 이번 팝업 스토어는 11월 9일까지 나이츠 피스트 레스토랑 테라스에서 운영된다.
브릭 스트릿 카페, 브릭토피아 라운지 카페, 시티 레스토랑 및 레고랜드 호텔 스카이라인 라운지 등 방문객이 자주 찾는 주요 다이닝 공간에서도 감자빵 제품을 구입할 수 있다.
기프트 패키지는 감자빵 단품 10개와 레고랜드에서만 경험할 수 있는 레고 헤드 쿠키가 함께 담긴다. 레고 모양의 쿠키에 원하는 얼굴이나 표정을 아이싱 펜으로 그려서 먹는 특별한 경험을 제공한다.
레고랜드의 가을 페스티벌 ‘몬스터 캐슬’은 지난 20일 막을 올렸다. 호박 해골들이 사는 성을 테마로 다양한 포토존이 운영되며 파크 곳곳에서 사탕 선물을 모을 수 있다. 다채로운 공연과 마술쇼, 레고 창작 프로그램 등 볼거리가 준비돼 있다.
레고랜드 관계자는 22일 “춘천의 인기 베이커리 카페인 감자밭과의 협업을 통해 방문객들에게 특별한 맛의 경험을 제공하게 되어 기쁘다”며 “국내 테마파크 최초로 선보이는 이번 팝업스토어에서 춘천의 자연이 담뿍 담긴 감자빵을 즐기며 풍성한 가을 추억을 만드시기를 바란다”고 말했다.
