유사나-KT위즈, 뉴트리션 후원 5주년 기념 행사 개최

‘유사나 브랜드데이’ 개최

유사나헬스사이언스코리아 제공

특히 올해는 유사나와 KT위즈와의 공식 뉴트리션 후원이 5주년을 맞는 해로, 2021년부터 유사나 뉴트리션에 대한 신뢰를 바탕으로 꾸준한 동행을 이어가고 있다는 점에서 의미가 깊다. 유사나는 이번 브랜드데이를 통해 ‘세상에서 가장 건강한 가족’이라는 브랜드 가치를 유사나 가족들과 프로야구 팬들에게 전하며 뜻깊은 시간을 마련했다.

