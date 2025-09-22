16만명 찾은 ‘인천개항장 국가유산 야행’ 2차 성료

드론 라이트쇼. 인천관광공사 제공

이어 21일에는 깊어가는 가을밤의 낭만을 더하는 감성 버스킹 공연 ‘싱투유’가 메인 무대에서 열려 관람객들에게 특별한 문화체험을 제공했다. 야행프린지(자율 참여형 공연·전시), 지역상인이 참여하는 푸드라운지(야시장), 플리마켓(지역공방시장) 등 다양한 프로그램이 행사장 곳곳에서 진행됐다. 특히 인천연구원과 협업한 거리극 뮤지컬 ‘우전인의 편지, 개항장을 걷다’가 개항장 일대를 무대로 재현돼 큰 호응을 얻었다.