인천 중구, ‘찾아가는 국어문화학교’ 개최

입력:2025-09-22 11:01
찾아가는 국어문화학교. 중구 제공

인천 중구는 지난 18일 중구청 월디관 대회의실에서 신규 임용 공직자를 대상으로 ‘찾아가는 국어문화학교’를 진행했다고 22일 밝혔다.

찾아가는 국어문화학교는 국립국어원이 올바른 국어 문화 확산을 위해 희망 기관의 신청을 받아 해당 기관에 전문 강사를 파견하는 프로그램이다. 이를 위해 김철희 국립국어원 강사가 교육을 맡았다.

교육은 ‘쉽고 바른 공공언어 쓰기’를 주제로 실제 업무에 바로 적용할 수 있는 실질적인 내용으로 구성됐다. 공문서 작성 기준과 올바른 공공언어 사용법을 배우고 직접 문서를 작성해 보는 실습까지 진행됐다.

구 관계자는 “이번 교육을 통해 신규 직원들이 올바른 국어 사용 역량을 습득하고 구민과 신뢰를 바탕으로 소통하는 공직자로 성장하는 데 의미 있는 계기가 될 것으로 본다”고 전했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

