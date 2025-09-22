부천세종병원, 선천성 심장병 전문 홈페이지 ‘아이심장’ 리뉴얼
부천세종병원은 선천성 심장병 전문 홈페이지 ‘아이심장’을 리뉴얼 오픈했다고 22일 밝혔다.
국내 유일 심장전문병원 부천세종병원은 선천성 심장병 치료에만 그치지 않고 지난 2012년 11월 아이심장 홈페이지를 개설, 환아와 보호자들에게 신속하고 올바른 정보를 제공하며 소통해왔다.
이번 리뉴얼은 그동안의 운영 경험과 축적된 노하우를 바탕으로 한 단계 도약을 위해 마련됐다.
리뉴얼의 초점은 ‘직관적 전달’이다. 복잡하고 다양한 심장 질환 정보를 보다 쉽게 전달하기 위함이다. 또 환자 치료 과정을 직접 경험한 가족들의 이야기를 공유하는 ‘환자 치료 이야기’ 코너를 신설했다. 소아 심장 관련 전문 영상 자료를 모은 ‘영상 자료실’도 추가해 환아와 보호자들이 시각적으로 더욱 생생하고 이해하기 쉽게 정보를 접할 수 있도록 했다.
장소익 부천세종병원 과장(소아청소년과)은 “아이심장 홈페이지는 선천성 심장병 환아와 보호자들에게 신뢰성 높은 의료 정보를 제공하고 소통할 수 있는 공간으로 자리매김해 왔다”며 “국내 유일 심장전문병원 역할에 걸맞게 이번 리뉴얼에서 그치지 않고 앞으로도 지속적으로 아이심장 홈페이지 기능을 보완 및 확대해 나갈 예정”이라고 말했다.
