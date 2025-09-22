해양바이오 산업화지원센터 가동…창업·시제품 제작 등 지원

충남도청사. 충남도 제공

2028년까지 2168억 원을 투입해 해양바이오 뱅크와 해양바이오 산업화지원센터, 블루카본 실증연구센터, 바이오 특화 지식산업센터, 해양바이오 인증지원센터 등 총 9개 기관을 설립한다는 계획이다.