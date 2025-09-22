해양바이오 산업화지원센터 가동…창업·시제품 제작 등 지원
충남 서천에 해양바이오 산업화지원센터가 문을 열고 가동을 시작했다.
도에 따르면 해양바이오 산업화지원센터 개관식이 22일 서천 장항국가생태산업단지 서해권역 해양바이오 클러스터에서 김태흠 지사 등 150여 명이 참석한 가운데 개최됐다.
해양바이오 산업화지원센터는 해양바이오 기업 창업 지원, 제품 개발·생산 지원 기관으로, 서해권역 해양바이오 클러스터의 컨트롤타워 기능을 수행하게 된다.
347억 원을 투입해 지상3·지하 1층에 연면적 6199.7㎡ 규모로 건립한 시설은 연구동과 시생산동으로 나눴다.
연구동에는 미세조류·미생물 배양실, 유전체 분석실, 기업 입주 공간, 회의실 등을, 시생산동에는 건기식 시생산시설 등을 설치했다.
광생물 반응기, 원심분리기, 인큐베이터, 단백질 분리정제 시스템 등 114종 498대의 장비를 갖췄다.
해양바이오 산업화지원센터는 연구·생산 장비 지원, 시제품 제작 지원, 입주 공간 제공, 실무인력 양성, 산학연 공동 연구개발 지원, 홍보·마케팅 지원 등의 사업을 수행한다.
현재 건강기능식품, 화장품, 의약외품 생산 3개 기업이 입주해 기술·제품 개발을 진행 중이다.
추후에는 기업 맞춤형 지원 프로그램 마련, 시제품 생산·개발을 위한 시설·장비 운영 본격화, 기업 인큐베이팅을 통한 앵커기업 육성 등도 추진한다.
도는 해양바이오 산업화지원센터가 해양바이오산업 관련 인프라 확충을 통한 경쟁력 확보, 사업화 전주기 지원 체계를 통한 혁신 생태계 조성 등의 효과를 거둘 것으로 보고 있다.
김태흠 지사는 “충남은 서천을 해양바이오산업 거점 도시로 키우기 위해 연구개발, 산업화, 인재 양성 등 3개 방향으로 노력 중”이라며 “해양바이오 클러스터를 제대로 구축할 것”이라고 말했다.
도는 서천군 장항산단에해양바이오 클러스터를 조성 중이다. 2028년까지 2168억 원을 투입해 해양바이오 뱅크와 해양바이오 산업화지원센터, 블루카본 실증연구센터, 바이오 특화 지식산업센터, 해양바이오 인증지원센터 등 총 9개 기관을 설립한다는 계획이다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사