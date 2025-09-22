동부지방산림청장배 트리클라이밍 대회 참가자 모집
동부지방산림청은 10월 25~26일 강원도 강릉시 가톨릭관동대에서 열리는 2025년 동부지방산림청장배 트리클라이밍 챔피언십 대회 참가자를 모집한다.
수목관리전문가(아보리스트)의 전문지식과 기술을 널리 보급하고 산림레포츠문화 활성화를 위해 마련하고자 마련한 행사다.
트리클라이밍에 대한 전문성을 갖춘 자라면 누구나 참가할 수 있다. 대회는 스피드 클라이밍, 드로우라인, 공중구조, 작업등반 및 이동기술 등 4개 종목의 예선과 결선 경기를 거쳐 3명의 최종 수상자가 결정된다.
수상자들에게는 동부지방산림청장 상장과 2026년 아시아트리클라이밍(APTCC) 참가를 위한 항공권, 숙박권 등이 부상으로 주어진다. 이와 함께 특별상도 준비되어 있다.
참가 신청은 10월 18일까지 전자우편으로 접수하면 된다. 대회 방법과 신청서 서식 등 자세한 사항은 산림청 홈페이지 게시판을 참고하면 된다. 문의는 한국아보리스트협회로 하면 된다.
대회 기간 밧줄놀이터, 가족숲체험 프로그램 등 각종 체험행사도 함께 운영된다.
용광중 산림레포츠 담당은 22일 “수목관리는 산림휴양·교육·레포츠 등 산림복지의 기반 기술“이라며 “아보리스트의 대중화는 물론 가족숲체험 행사를 통해 국민 모두가 함께 즐기고 참여하는 대회할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
강릉=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
