경기도, 전국 첫 ‘이주민 인권보장 3대 조례’ 제정
차별금지·난민·출생미등록 아동 지원 법제화
경기도가 피부색·출신국 차별 금지와 난민·출생 미등록 아동 지원을 담은 ‘이주민 인권보장 3대 조례’를 전국 최초로 제정했다.
경기도는 지난 19일 열린 제386회 도의회 임시회 본회의에서 ‘경기도 이주배경 도민 인종차별금지 및 인권보장 조례’ ‘경기도 난민 인권 보호와 기본생활 보장 조례’ ‘경기도 출생 미등록 외국인 아동 발굴 및 지원 조례’를 의결했다고 22일 밝혔다.
이번 조례 제정은 다문화·이민사회로 빠르게 변화하는 현실 속에서 경기도가 포용과 인권의 기반을 제도적으로 확립한 전국 첫 사례라는 점에서 의미가 크다.
‘이주배경 도민 인종차별금지 및 인권보장 조례’는 피부색, 출신국, 언어, 문화적 배경과 상관없이 동등한 권리를 보장받도록 차별 예방과 피해구제, 실태조사, 교육·홍보를 규정했다. 또한 위원회 설치 및 기본계획 수립을 의무화해 정책이 일회성에 그치지 않도록 제도적 틀을 갖췄다.
‘난민 인권 보호와 기본생활 보장 조례’는 난민 신청자와 인도적 체류자를 포함한 난민에 대해 주거·의료·교육·고용 등 전반적 생활 지원 근거를 마련했다. 난민지원정책자문위원회를 신설하고, 긴급 생계비와 의료·심리상담, 취업·창업 지원 등 다양한 정책을 추진할 수 있는 발판을 마련했다.
‘출생 미등록 외국인 아동 발굴 및 지원 조례’는 국내 출생 후 등록되지 않은 아동을 대상으로 공적 확인 절차와 확인증 발급을 제도화했다. 이를 통해 의료, 보육, 교육 등 기본 서비스 제공을 보장하고, 행정·교육·아동복지 기관 간 협력체계를 구축하도록 했다.
이번 조례 중 인종차별금지 및 난민 관련 조례는 유호준 도의원(더불어민주당·남양주6)이, 출생미등록 아동 지원 조례는 이인애 도의원(국민의힘·고양2)이 대표 발의했다. 지난 6월 출범한 ‘이주민 인권보장 민간추진단’도 논의 과정에 참여해 현장의 목소리를 반영했다.
허영길 도 이민사회정책과장은 “이번 조례는 제도적 장치이자 도민과 이주민이 함께 공존하기 위한 사회적 약속”이라며 “후속 조치를 신속히 추진해 경기도가 이민사회 정책을 선도하겠다”고 밝혔다.
도는 조례 공포 이후 실행계획 수립에 속도를 낼 예정이다. 오는 10월 28일 국회 의원회관에서 ‘이주민 인권보장 강화 토론회’를 열어 조례 제정의 의미를 공유하고, 제도적 기반을 전국적으로 확산시키는 방안을 논의할 계획이다.
