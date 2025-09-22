김비오, 14년만의 PGA투어 재입성 불씨 살려…콘페리투어 와이드 칠드런스 호스피털 챔피언십 공동 6위

콘페리투어 포인트 순위 110위로 도약

최종전 75위 이내면 투어 챔피언십 진출

포인트 순위 16위 이승택 PGA입성 예약

김비오. KPGA

김비오는 22일(한국시간) 미국 오하이오주 콜럼버스의 오하이오 스테이트 유니버시티 골프클럽 스칼렛 코스(파71)에서 열린 PGA

마지막날 4라운드에서 6언더파 65타를 쳤다. 최종합계 11언더파 273타를 기록한 김비오는 공동 19위에서 공동 6위로 대회를 마쳤다.