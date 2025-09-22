인천환경공단 송도스포츠파크, 매주 수요일 연수구 주민 30% 할인

인천환경공단 자원순환지원센터 수영장. 공단 제공

이번 행사는 송도광역생활폐기물 소각장 소재지 주민들에 대한 혜택 부재를 보완하고 자원순환시설에 대한 부정적 인식을 개선하는 동시에 주민 친화 서비스를 확대하기 위해 마련됐다.

할인은 매주 수요일 적용되며 수영장(잠수풀 제외)과 헬스장만 우선 운영된다. 연수구에 거주하는 주민이라면 누구나(연령 제한 없음) 이용할 수 있으며 정상 요금의 30% 할인 혜택을 받을 수 있다.

공단은 이번 할인 행사를 통해 연수구 주민들의 생활체육 참여 기회를 확대하고 건강한 여가 문화 조성에 기여할 것으로 기대하고 있다.

김성훈 공단 이사장은 “지역사회와 함께하는 환경전문 공기업으로서 주민들이 보다 합리적인 비용으로 체육시설을 이용하며 건강을 증진할 수 있도록 이번 할인 행사를 마련했다”며 “앞으로도 주민 생활과 밀접한 다양한 프로그램을 통해 삶의 질을 높이고 지역사회와 상생하는 공단의 역할을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편, 자원순환지원센터는 수영장, 잠수풀, 캠핑장, Par3 골프장 등으로 조성된 송도스포츠파크와 함께 중구·연수구에서 발생하는 재활용 쓰레기를 처리하는 하루 50t 규모의 자원회수시설을 운영하고 있다. 공단은 앞으로도 시민들에게 쾌적한 환경복지를 제공하기 위해 다양한 주민 맞춤형 프로그램을 지속적으로 추진할 계획이다.