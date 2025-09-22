[단독] 국힘, ‘조희대 회동’ 의혹 제기 정청래·김어준·與 의원 10여명 고발
국민의힘이 ‘조희대 대법원장과 한덕수 전 국무총리 회동’ 의혹을 제기한 서영교·부승찬 더불어민주당 의원에 이어 정청래 더불어민주당 대표 등 민주당 의원들을 상대로 추가 고발에 나설 방침을 세운 것으로 확인됐다.
국민의힘 핵심 관계자는 22일 통화에서 “정 대표와 유튜버 김어준씨를 포함해 조 대법원장 회동과 관련해 근거 없는 의혹을 제기한 이들에 대해 추가적으로 고발을 진행할 것”이라고 말했다. 정 대표는 “조 대법원장을 둘러싼 국민적 불신은 조 대법원장이 초래한 자업자득”이라며 “본인이 자초한 일이니 본인이 결자해지하시길 바란다”며 사퇴를 압박했었다.
당 차원에서 서 의원과 부 의원에 더해 10여명 의원들을 유언비어 유포자로 특정한 것으로 전해졌다. 또 다른 관계자도 “10명 정도 차례로 고발에 나설 예정”이라고 말했다.
민주당 일각에서는 조 대법원장과 한덕수 전 국무총리, 김충식(최은순씨의 집사로 알려진 인물), 정상명 전 검찰총장 등이 대선 전 만나 이재명 대통령 사건 처리를 논의했다는 이른바 ‘대선 개입 4인 회동’을 제기했으나 제보의 신빙성 논란이 일었다. 문제의 제보가 AI로 조작된 허위 녹취로 드러났다는 게 국민의힘 시각이다.
국민의힘은 이날부터 조 대법원장 의혹 제기에 앞장섰던 서·부 의원을 허위사실 유포 혐의로 고발할 예정이다.
이강민 기자 river@kmib.co.kr
