[단독] 국힘, ‘조희대 회동’ 의혹 제기 정청래·김어준·與 의원 10여명 고발

송언석 국민의힘 원내대표가 22일 대구 동구 신천동 대구상공회의소에서 열린 국민의힘-대구상의 정책 간담회에서 모두발언 하고 있다. 연합뉴스

“10명 정도 차례로 고발에 나설 예정”이라고 말했다.