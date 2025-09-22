인천시, 실시간 버스 위치 서비스 도입…카카오와 MOU

인천시청 인천애뜰. 인천시 제공

이를 위해 이날 카카오와 서비스 시행을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

시 관계자는 “앞으로도 시민들의 대중교통 이용 만족도 향상을 위해 고정밀 위성항법장치(GPS) 도입 등 실시간 버스 위치 서비스 고도화를 지속적으로 추진할 계획”이라고 말했다.