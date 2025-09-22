인천시, 실시간 버스 위치 서비스 도입…카카오와 MOU
인천시는 시민들의 대중교통 이용 편의성을 획기적으로 개선하기 위해 ‘실시간(초정밀) 버스 위치 서비스’를 도입한다고 22일 밝혔다. 이를 위해 이날 카카오와 서비스 시행을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
이번 협약에 따라 인천 내 모든 버스 위치 정보를 3초마다 갱신해 카카오맵을 통해 시민들에게 제공하게 된다. 기존에는 버스 도착 예정 시간만 제공됐지만, 앞으로는 실시간으로 정확한 버스 위치를 지도에서 확인할 수 있다.
시는 별도의 시스템을 구축하지 않고 많은 시민이 익숙하게 사용하는 카카오맵 플랫폼을 활용해 서비스 제공함으로써 예산을 절감했다.
실시간 버스 위치 서비스는 대중교통 소외지역인 강화군과 옹진군까지 포함된다. 시뮬레이션 결과에서는 인천 전역의 버스 위치 정보 정확도가 크게 향상된 것으로 나타났다. 시는 이를 통해 보편적 교통복지를 실현하는 맞춤형 대중교통 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
수도권에서 최초로 도입되는 실시간 버스 위치 서비스는 오는 30일 시행을 목표로 하고 있다. 실시간 버스 위치 서비스가 시작되면 시민들은 카카오맵을 통해 실제 버스의 이동 경로를 실시간으로 확인할 수 있을 뿐 아니라 주변 교통 상황을 파악하고 대체 교통수단을 고려하는 등 능동적 대응이 가능해질 것으로 전망된다. 특히 버스를 이용해 출퇴근하는 시민들의 만족도가 크게 향상될 것으로 기대된다.
시 관계자는 “앞으로도 시민들의 대중교통 이용 만족도 향상을 위해 고정밀 위성항법장치(GPS) 도입 등 실시간 버스 위치 서비스 고도화를 지속적으로 추진할 계획”이라고 말했다.
