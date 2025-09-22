신라호텔, 결혼식 두 달 전 예약 취소…주진우 “정부에 헌납?”

기사와 무관한 참고 사진. 국민일보DB

인해를 이뤘다. 힘없는 국민은 정부가 한마디하면 잡아뒀던 예식장도 정부에 헌납해야 하나?라며 “국제 행사가 아무리 중해도, 국민의 행복과 권리를 침범할 순 없다”고 지적했다.