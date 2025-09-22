“트럼프 행정부, 타이레놀과 자폐증 위험 연관성 발표 예정”

트럼프 “자폐증에 대한 해답을 찾은 것 같다” 예고

타이레놀 주성분 아세트아미노펜, 임신 자폐증 증가 위험

도널드 트럼프 미국 대통령이 21일(현지시간) 애리조나주 글렌데일에서 열린 찰리 커크 추모식에서 무대에 올라 손짓을 하고 있다. 연합뉴스

임신 초기에 특별한 이유 없이 타이레놀을 복용하지 말고, 특히 열이 있는 경우가 아니라면 자제하라고 경고할 계획이다.

로버트 케네디 주니어 보건복지 장관 등에게 원인 파악과 해결책 마련을 주문한 바 있다. 이에 따라 보건복지부와 식품의약국(FDA) 등은 자폐증 증가에 대해 대책 마련에 나섰다.