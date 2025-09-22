“트럼프 행정부, 타이레놀과 자폐증 위험 연관성 발표 예정”
트럼프 “자폐증에 대한 해답을 찾은 것 같다” 예고
타이레놀 주성분 아세트아미노펜, 임신 자폐증 증가 위험
도널드 트럼프 미국 행정부가 22일(현지시간) 해열제 타이레놀의 주성분이 아동 자폐증 위험을 증가시킬 수 있다는 결과를 발표할 예정이라고 워싱턴포스트(WP)가 보도했다. 트럼프 대통령은 “우리나라 역사상 가장 큰 의학적 발표를 할 예정”이라고 예고한 바 있다.
21일 WP에 따르면 보건 당국은 임신 중 여성이 타이레놀의 주성분 아세트아미노펜 사용할 경우 자폐증 위험이 커질 수 있다는 우려를 제기할 예정이다. 보건 당국은 하버드대 연구진의 논문 등 과거 연구들을 검토해 왔는데 해당 연구에서는 임신 초기 타이레놀 사용이 자녀의 자폐증 위험 증가와 연관이 있을 수 있다고 봤다.
이에 따라 보건 당국은 임신 초기에 특별한 이유 없이 타이레놀을 복용하지 말고, 특히 열이 있는 경우가 아니라면 자제하라고 경고할 계획이다.
보건 당국은 또 자폐증 치료 가능성이 후보 약물로 ‘루코보린’을 제안할 계획으로 알려졌다. 자폐 아동을 대상으로 한 위약 대조 실험에서 루코보린을 투여한 결과, 아이들의 언어 표현력과 이해력에 놀랄 만한 개선이 나타났다고 평가한 것으로 전해졌다.
트럼프는 그동안 미국의 자폐증 증가에 대해 우려를 나타내면서 로버트 케네디 주니어 보건복지 장관 등에게 원인 파악과 해결책 마련을 주문한 바 있다. 이에 따라 보건복지부와 식품의약국(FDA) 등은 자폐증 증가에 대해 대책 마련에 나섰다. 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 8세 아동 31명 중 1명이 자폐증을 갖고 있는 것으로 나타났는데 이는 2000년 당시 약 150명 중 1명에 비해 크게 증가한 수치다.
트럼프는 이날 찰리 커크 추모식에서 “우리는 자폐증에 대한 해답을 찾은 것 같다”고 말했다. 백악관도 “트럼프 대통령은 자폐증 증가에 대응하겠다고 약속했고 최고 수준의 과학적 기준을 적용하겠다고 했다”며 “내일(22일) 발표는 두 가지 약속 모두에 역사적 진전을 가져올 것”이라고 설명했다.
임성수 기자 joylss@kmib.co.kr
