시사 전체기사

대한민국 대표 K공연관광 축제 ‘2025 웰컴대학로’ 26일 개막

입력:2025-09-22 09:20
공유하기
글자 크기 조정

11월 2일까지 개최… 국립중앙박물관·대학로 등에서 만나는 무료 야외 공연 ‘웰컴프린지’ 등


K공연관광 대표 축제 ‘2025 웰컴대학로’가 오는 26일부터 11월 2일까지 대학로, 국립중앙박물관, 명동 등에서 한 달여간 펼쳐진다고 한국관광공사가 22일 밝혔다.

올해 9회 차를 맞이한 웰컴대학로는 한국의 매력적인 공연을 주제로 열리는 축제로 문화체육관광부가 주최하고 관광공사와 한국공연관광협회가 공동 주관한다.

먼저 대학로, 명동뿐 아니라 부산 등 지역에서도 만나볼 수 있는 오프라인 공연 ‘웰컴씨어터’가 개최된다. ‘웰컴씨어터’는 공모를 통해 선발한 공연작품들로, 관광공사는 이번 축제와 연계해 전방위 홍보 프로모션을 진행한다. 페인터즈, 점프 등 유명 넌버벌공연부터 뮤지컬, 연극, 전통극 등 웰컴대학로 기간에 총 47개의 작품을 만나볼 수 있다. 또한, 인터파크 글로벌 페이지를 통해 외국인 대상 1만 원 할인 쿠폰을 제공해 더 많은 관광객이 K공연을 관람할 수 있도록 했다.

올해는 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 인기로 외국인 방문자 수가 급증한 국립중앙박물관(9월 27~28일)에서도 야외 공연 ‘웰컴프린지’를 운영한다. 웰컴프린지는 무료로 열리는 쇼케이스로, 다채로운 체험 프로그램과 공연 티켓 등 경품 이벤트도 함께 진행된다. 유네스코 인류무형문화유산으로 지정된 전북 임실필봉농악, 2025년도 에든버러 페스티벌 공식 초청작에 선정돼 세계적으로 호평 받은 강원도 영월 장릉 낮도깨비, 천년의 전통을 가진 강릉단오제에서 전승되는 강릉 관노가면극 등 지역의 전통 공연과 태권도, 뮤지컬 등이 진행된다. 외국 관광객이 많이 찾는 명동(10월 8~10일)과 대학로 마로니에 공원(10월 11~12일)에서도 웰컴프린지가 개최된다.

외국인 관광객이 모국어로 편안하게 공연을 즐길 수 있는 ‘스마트씨어터’도 10월 한 달간 집중적으로 선보인다. 스마트씨어터는 공연 대본을 번역해 스마트글래스(AI스마트 자막안경)를 통해 실시간으로 외국어 자막을 볼 수 있도록 설계한 것으로, 올해 처음 도입했다. 외국인 관람객의 공연 접근성 확대를 위해 최대 80% 할인된 금액으로 판매한다.

오는 26일 서울 롯데호텔에서는 공연관광 상품화를 위한 ‘공연관광 마켓’이 열린다. 국내외 여행업계, 공연제작사, 지역관광전담기구 등 170여 명의 관계자가 참가해 공연과 관광을 결합한 상품 개발 등 비즈니스 상담을 할 계획이다.

곽재연 관광공사 한류콘텐츠팀장은 “올해 웰컴대학로는 웰컴프린지, 스마트씨어터 등 새로운 시도를 통해 외국인 관광객의 편의성을 크게 높이고 지역공연을 확대하여 K공연관광의 저변을 넓히고자 했다”며 “앞으로도 공연관광이 K컬처의 주요 콘텐츠로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
서울만 생각해도 눈물이 줄줄…中 MZ 강타한 ‘이 병’
“라면에 파리 들어가 있고 공깃밥에서는 약봉지까지…”
“아이들 환히 웃길” 소아암 환자에 머리카락 기부한 공무원
‘사이버 공격’… 런던·베를린 등 유럽 주요 공항 마비
65세 이상 81%, 10종 이상 약 먹는 만성질환자
“전기차도 아닌데…” 대치동 은마아파트사거리서 차량 화재
울산 남구, ‘공무원 300명 의전’ 파문… 명단 유출도
서프보드로 2ｍ 높이 파도 뚫고 관광객 구조한 경찰
국민일보 신문구독