[속보] 외교부 “한미일 외교장관 회의, 뉴욕서 22일 개최”
미국 뉴욕에서 열리는 제80차 유엔총회를 계기로 한·미·일 외교장관 회의가 추진된다.
외교부는 현지시간으로 22일 오후 한미일 외교장관 회의가 뉴욕에서 개최될 예정이라고 이날 밝혔다. 한·미·일 외교장관 회의가 성사되면 조현 외교부 장관, 마코 루비오 미국 국무부 장관, 이와야 다케시 일본 외무상이 한 테이블에 앉게 된다.
회담 의제는 구체적으로 알려지지 않았지만 3국 간 경제·안보 분야 등의 협력 강화 방안이나 한반도 및 지역 정세 등을 주로 논의할 것으로 예상된다.
앞서 지난 7월 11일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 한·미·일 외교장관 회의가 개최된 바 있다. 조 장관이 취임하기 전이라 우리나라는 박윤주 외교부 1차관이 대신 참석했다.
당시 한·미·일 외교장관은 3국 협력의 중요성을 재확인하고 북한의 완전한 비핵화를 위해 공조를 강화하기로 합의했다.
박은주 기자 wn1247@kmib.co.kr
