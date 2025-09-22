올가을 가장 예쁠 때 로컬여행… 관광공사, 특별 기획 상품 19개 선봬
문화체육관광부와 한국관광공사는 대국민 국내관광 활성화 캠페인 ‘여행가는 가을’을 맞이해 최근 주목받는 여행 트렌드를 반영한 특별 기획 여행 상품을 선보였다고 22일 밝혔다.
특별 기획 여행상품은 힐링, 레포츠, 예술, 지역축제, 로컬리즘, 미식 등 6개 테마로 만나볼 수 있다. 강원도 영월 만경산사 템플스테이와 와인 족욕 당일 여행(힐링), 경북 울진 성류굴 탐험과 요트투어 및 포항 내연산 12폭포길 트레킹(레포츠), 경북 경주에서 만나는 미술관 아트투어(예술), 경북 구미라면축제(지역축제), 경남 하동&산청 녹차 여행 및 대전로컬트립(로컬리즘), 전남 해남 별미 투어 및 전북 순창 장류 미식 여행(미식) 등 지역 곳곳의 매력을 만끽할 수 있는 19개의 여행상품이 준비돼 있다. 여행가는 가을 캠페인 기간 중 최대 49% 할인된 가격으로 예약할 수 있다.
여행가는 가을 대표 이벤트, 기차로 떠나는 특별한 여행 ‘로컬로 가을여행’도 열린다. 교통, 식사, 체험 등 모든 것을 포함해 1인 3만9000원으로 대한민국의 가을을 즐길 수 있도록 구성했다. 서울, 부산 등에서 출발하는 당일여행 코스로 1차 9월 26일, 2차 10월 22일, 3차 10월 27 총 3회에 나눠운영한다. 9월 26일에 떠나는 여행은 이미 마감됐으나 10월에 진행하는 2차, 3차 이벤트는 오는 10월 1일부터 13일까지 접수한다.
국민 누구나 참여할 수 있으며 100% 추첨을 통해 선발한다. 본인 및 동반인 포함 최대 4인까지 1인 1회만 응모할 수 있다. 36개월 미만 영유아는 무료로 참가할 수 있다. 특별 기획여행상품과 ‘로컬로 가을여행’과 관련한 자세한 사항은 ‘여행가는 가을’ 공식 누리집(korean.visitkorea.or.kr/travelmonth)에서 확인하면 된다.
허소영 관광공사 국민관광마케팅팀장은 “전국이 단풍으로 물들고, 여행하기 좋은 계절 가을에 많은 분들이 우리나라 구석구석의 매력을 느낄 수 있도록 지역 특색을 담은 여행을 준비했다”며 “가을의 정취도 즐기고 지역에는 따뜻한 온기도 전해주시기를 바란다”고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
