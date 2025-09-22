[속보] 9월 1~20일 수출 13.5% 증가…일평균 10.6%↓

시사 전체기사

9월 중순까지 수출이 조업일수 증가 등 영향으로 지난해보다 10% 넘게 늘었다.

그러나 조업일수 효과를 제외한 일평균 수출은 미국 관세 등 여파로 큰 폭으로 떨어졌다.

22일 관세청에 따르면 이달 1~20일 수출은 401억 달러로 지난해 같은 기간과 비교해 13.5% 늘었다. 관세청은 실적은 같은 기간 기준 역대 최대 수준이라고 설명했다.

다만 조업일수를 고려한 일평균 수출액은 24억3000만 달러로 지난해(27억2000만 달러)보다 10.6% 감소했다. 미국 관세 여파로 풀이된다.

올해 조업일수는 16.5일로 추석 연휴가 낀 지난해(13.0일)보다 3.5일 많다.

지난달 월간 수출은 1.3% 늘며 3개월 연속 증가했다. 그러나 대미 수출은 미국 관세 영향으로 12% 감소하며 2년 반 만에 가장 적은 수준을 기록했다.

수출 품목별로 보면 반도체(27.0%)와 승용차(14.9%), 선박(46.1%), 무선통신기기(3.3%) 등에서 증가세를 보였다. 반면 석유제품(-4.5) 등은 감소했다.

국가별로는 중국(1.6%)과 미국(6.1%), 베트남(22.0%), 유럽연합(EU·10.7%), 대만(22.9%) 등에서 증가했다.

수입은 382억 달러로 지난해보다 9.9% 늘었다.

품목별로는 반도체(4.1%), 반도체 제조장비(49.9%), 기계류(16.3%), 가스(10.4%) 등에서 늘었고 원유(-9.4%) 등은 줄었다.

국가별로 보면 중국(18.8%), EU(10.4%), 미국(6.9%), 일본(4.5%), 호주(27.7%) 등에서 증가했다.

수출액이 수입액을 웃돌면서 무역수지는 19억 달러 흑자를 기록했다.

