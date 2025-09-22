이대통령 “美 투자요구 수용하면 금융위기 올 것”[로이터 인터뷰]

이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 열린 한미 정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 방명록 작성 때 쓴 만년필을 선물하고 있다. 연합뉴스

“상업적 합리성을 보장하는 세부 합의를 마련하는 것이 지금의 핵심 과제이자 가장 큰 장애물”이라며 “실무 협의 과정에서 제시된 안은 타당성을 담보하지 못하고 있다”고 지적했다.

이 대통령은 그러나 통상 협상 결렬 가능성에 대해선 “혈맹 사이에서는 최소한의 합리성은 유지될 것이라고 믿는다”고 말했다.