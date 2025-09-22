이재석 경사처럼… 사람 구하다 순직·부상 해경, 5년간 90명

15일 인천 서구 인천해양경찰서에서 엄수된 '해양경찰관 고(故) 이재석 경사 영결식'에서 김용진 해양경찰청장이 헌화 후 경례하고 있다. 공동취재

90여명에 이르는 것으로 나타났다.