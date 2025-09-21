시사 전체기사

“중국은 왜 전쟁 선호할까”…전지현 대사에 발끈한 中

입력:2025-09-21 19:13
공유하기
글자 크기 조정
배우 전지현이 2일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 디즈니+ 오리지널 시리즈 '북극성' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

한국 배우 전지현이 드라마 속 대사로 중국 누리꾼들의 뭇매를 맞고 있다. 일부 기업들은 중국에서 전지현이 출연한 광고를 내리는 등 논란이 커지고 있다.

20일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 디즈니플러스 드라마 시리즈 ‘북극성’에서 전지현이 맡은 캐릭터의 발언이 중국에서 거센 반발을 불러오고 있다. 현재 중국 SNS에서는 극 중에서 유엔대사 역할을 맡은 전지현이 “중국은 왜 전쟁을 선호할까? 핵폭탄이 접경지대에 떨어질 수도 있는데”라고 말하는 장면이 편집돼 유포되고 있다.

중국 누리꾼들은 이 대사가 중국을 비난한다고 반발한다. 한 중국 누리꾼은 SNS에 “중국은 전쟁을 사랑하지 않는다. 우리는 평화를 추구한다”고 항의했다. 다른 누리꾼은 “전지현의 대사가 잘못됐다는 걸 깨달아야 한다. 이번 일로 중국에서 그의 경력이 망가질 수도 있다”고 했다.

여파는 광고 시장으로 번졌다. 홍콩 싱다오일보에 따르면 전지현을 광고모델로 쓰고 있는 미국 화장품 브랜드 라 메르, 스위스 시계 브랜드 피아제는 중국 내 전자상거래 플랫폼에서 전지현이 등장하는 광고 노출을 중단했다.

현재 중국에서는 디즈니플러스나 넷플릭스 등이 정식 서비스되지 않는다. 그러나 가상사설망(VPN)이나 불법 공유 사이트를 통해 우회 채널로 쉽게 시청이 가능해 한국 작품들에 대한 중국인들의 반응도 즉각 나오고 있다. 이에 일부 중국 누리꾼들이 중국 관련 내용을 꼬투리 잡아 한국 프로그램이나 출연진을 비난하는 일들이 벌어지고 있다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
온라인뉴스부
백재연 기자
738
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“중국은 왜 전쟁 선호할까”…전지현 대사에 발끈한 中
‘연봉 1.2억’ 은행원들 주4.5일제 걸고 26일 총파업
“라면에 파리 들어가 있고 공깃밥에서는 약봉지까지…”
3일 연속 회식 뒤 ‘급성 알코올중독’ 사망…법원 “산재”
배우 고아성이 “대통령님 감사합니다♥” 글 올린 이유
“아이들 환히 웃길” 소아암 환자에 머리카락 기부한 공무원
‘사이버 공격’… 런던·베를린 등 유럽 주요 공항 마비
트럼프, 10만 달러 비자 수수료에…빅테크들 ‘충격과 공포’
국민일보 신문구독