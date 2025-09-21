‘2023년 데자뷰’ 이다연, 2년만의 연장전에서 이민지 또 제압…“시즌 마지막 메이저대회 우승하겠다”

하나금융그룹 챔피언십 2년만의 타이틀 탈환

17번홀 11m 버디 퍼트 성공으로 연장전 성사

21일 인천 베어즈베스트 청라 미국·유럽 코스에서 열린 KLPGA투어 하나금융그룹 챔피언십에서 연장 2차전까지 가는 접전 끝에 이민지를 누르고 시즌 첫승을 거둔 이다연. KLPGA

21일 인천 베어즈베스트 청라 미국·유럽 코스에서 열린 KLPGA투어 하나금융그룹 챔피언십에서 2년만의 연장 승부를 펼쳐 희비가 엇갈린 이다연과 이민지가 경기를 마친 뒤 서로를 향한 축하와 위로의 포옹을 하고 있다. KLPGA

21일 인천 베어즈베스트 청라 미국·유럽 코스에서 열린 KLPGA투어 하나금융그룹 챔피언십에서 우승한 이다연이 동료들로 부터 축하 물세례를 받고 있다. KLPGA

이다연은 21일 인천 베어즈베스트 청라 미국·유럽 코스(파72·6813야드)에서 열린

마지막날 4라운드에서 보기 2개에 버디 5개를 묶어 3언더파 69타를 쳤다.

18번 홀(파4)에서 치러진 연장 1전에서 두 선수 모두 파를 지켜내 승부를 가리지 못했다. 같은 홀에서 치러진 연장 2차전에서 이민지는 두 번째샷이 그린을 벗어난데 이어 2m 가량의 파퍼트마저 홀을 외면하면서 무난히 파를 잡은 이다연을 잡는데 실패했다.