‘히말라야 고산지대서 불꽃놀이’ 中아크테릭스 뭇매

중국의 아웃도어 브랜드 아크테릭스가 지난 19일 티베트 시가체시 장쯔현에서 진행한 불꽃 예술 프로젝트 '승룡'의 한 장면. 웨이보

도 “모든 비판을 겸허히 받아들이며 깊이 사과드린다”면서 “제3의 기관 및 관련 부서와 적극적으로 협력해 이 사건이 자연 생태계에 미치는 영향을 다각도로 평가하고 실제 행동으로 칭하이-티베트 고원의 생태 환경을 보호할 것”이라고 말했다.

아웃도어 브랜드 아크테릭스의 로고와 이 회사가 지난 19일 티베트 시가체시 장쯔현에서 진행한 불꽃 예술 프로젝트 '승룡'의 한 장면을 합성한 이미지. 웨이보

중국 쓰촨성 청두의 아크테릭스 플래그십 매장. 웨이보