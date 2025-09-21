2019년 롯데카드 인수한 MBK “보안 투자 소홀 없었다”

지난 19일 서울 종로구 롯데카드 본사에 고객 개인정보 유출 해킹 사건과 관련해 카드센터 상담소가 마련돼 있다. 연합뉴스

사모펀드 운용사 MBK파트너스가 2019년 인수한 롯데카드의 최근 해킹 사태와 관련해 “보안 관련 투자를 소홀히 했다는 의혹은 사실이 아니며 관련 투자를 꾸준히 확대해왔다”고 해명했다.