시사 전체기사

‘무료 국수 맛있게 먹었잖아’ 한수원 현수막…김민석 “모욕적”

입력:2025-09-21 16:32
공유하기
글자 크기 조정
더불어민주당 경주시지역위원회 페이스북 캡처

김민석 국무총리가 경북 경주시 일대에 설치된 한국수력원자력 월성원자력본부 현수막 논란에 대해 “이번 사태의 경위를 확인하고 모든 공직자의 소통 태도와 방식을 바로잡는 계기로 삼을 것”이라고 밝혔다.

김 총리는 21일 SNS에 “한수원 월성본부가 제작해서 경주 시내 여러 곳에 설치한 현수막이 시민들을 분노하게 만들었다”며 이같이 적었다.

문제가 된 현수막 사진을 보면 한수원 월성본부 명의로 ‘5년 동안 월성원자력본부가 경주시 지방세로 2190억을 냈다지요?’ ‘이번 벚꽃마라톤 때 월성본부가 무료로 주는 국수도 맛있게 먹었잖아!’ ‘경주시의 자랑 월성원자력본부, 항상 여러분과 함께합니다’ 등의 문구가 적혀 있다.

김 총리는 특히 ‘벚꽃마라톤 때 월성본부가 무료로 주는 국수도 맛있게 먹었잖아!’라고 적힌 현수막을 겨냥해 “너무 모욕적”이라며 “공공 기관의 행사 지원은 ‘한 푼 던져주는’ 그런 것이 아니다”라고 비판했다. 그러면서 “주민에 대한 존중이 없으면 소통이 아니다”라며 “그런 태도와 비아냥으로는 국민의 마음을 얻을 수 없다”고 했다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
서울만 생각해도 눈물이 줄줄…中 MZ 강타한 ‘이 병’
3일 연속 회식 뒤 ‘급성 알코올중독’ 사망…법원 “산재”
다시 밤마다 ‘윙윙’…가을 모기 많아진 건 ‘이것’ 때문
‘尹 석방 지휘’ 심우정 전 검찰총장, 내란특검 출석
‘사이버 공격’… 런던·베를린 등 유럽 주요 공항 마비
65세 이상 81%, 10종 이상 약 먹는 만성질환자
‘대통령·민주당 대표 살해할 것’ 협박글 게시한 10대 검거
특검, ‘평양 무인기 의혹’ 尹 24일 소환 통보…출석 응할까
국민일보 신문구독