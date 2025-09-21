‘하회탈’박성국, 7년만의 113번째 대회서 통산 2승 감격…골프존 오픈 우승

풀시드 아닌 리랭킹으로 출전해 대박

빼어난 게임 운영과 컴퓨터 아이언샷

호남 출신으로 2승 모두 영남서 거둬

21일 경북 구미시 골프존카운티 선산에서 열린 KPGA투어 골프존오픈에서 통산 2승째를 거둔 박성국이 1번 홀에서 티샷을 날리고 있다. KPGA

‘하회탈’ 박성국이 빼어난 코스 매니지먼트로 통산 2승에 성공했다. 박성국은 21일 경북 구미시 골프존카운티 선산(파71)에서 열린 한국프로골프(KPGA)투어 골프존 오픈(총상금 10억 원) 마지막날 4라운드에서 보기없이 버디만 5개를 골라 잡아 5언더파 66타를 쳤다.