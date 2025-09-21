대전시, 30일까지 명절 선물 과대포장 집중점검 실시

주요 점검 대상은 명절 선물세트로 많이 판매되는 주류 제과류 의약외품 화장품 세제·잡화류 전자제품 등이다.

점검 내용은 포장공간비율(품목별 10~35% 이하)과 포장횟수 제한(품목별 1~2차 이내) 준수 여부, 포장재의 분리배출 표시 적정 여부다. 현장에서 간이 측정을 실시한 뒤 기준 초과 시 전문 검사기관의 정밀 검사를 통해 위반 여부를 최종 확정한다.

시는 위반이 확인되면 최대 300만원의 과태료를 부과하거나 관할 지자체에 통보해 조치할 방침이다.

앞서 시는 지난 설 명절에도 5건의 위반 사례를 적발, 대전 소재 업체에는 80만원의 과태료를 부과하고 외지 업체는 관할 지자체에 과태료 처분을 의뢰했다.