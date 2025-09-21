해안가 차박 사고 주의보…여수서 30대 여성 바다 추락
전남 여수의 한 해안가 주차장에서 차박을 하던 30대 여성이 바다로 추락했으나 긴급 출동한 해경에 의해 구조됐다.
21일 여수해양경찰서에 따르면 이날 새벽 2시10분쯤 여수시 종화동 하멜등대 인근에서 30대 여성 A씨가 바다에 빠졌다는 신고가 접수됐다.
신고를 받고 현장에 긴급 출동한 해경은 바다에 입수해 A씨를 안전하게 구조했다.
A씨는 다리에 가벼운 상처를 입었으나 생명에는 지장이 없는 것으로 확인됐다.
A씨는 하멜등대 인근 주차장에서 차박을 하던 도중 부주의로 실족해 바다에 빠진 것으로 알려졌다.
해경 관계자는 “난간이나 안전시설이 부족한 항·포구 주변은 추락 위험이 크다”면서 “특히 야간 이동시에는 더욱 더 주의를 기울여야 한다”고 말했다.
여수=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
