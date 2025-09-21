“라면에 파리 들어가 있고 공깃밥에서는 약봉지까지…”

최근 5년간 전국 고속도로 휴게소 식당에서 20건의 식품위생법 위반 사항 적발

고속도로 휴게소에서 판매되는 1만3000원짜리 제육볶음. 온라인 커뮤니티 캡처



고속도로 휴게소 식당의 위생 상태가 일부 불량한 것으로 드러났다.



라면에 파리가 들있는가 하면 공깃밥에서 약봉지가 나오기도 했다.



이번 추석 연휴 때는 휴게소에 들르는 사람이 평소보다 많이 늘어날 것으로 예상되면서 철저한 위생 관리가 요구된다.



21일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 정희용 국민의힘 의원(경북 고령·성주·칠곡)이 한국도로공사로부터 받은 자료를 보면 2021년부터 지난달까지 최근 5년간 전국의 고속도로 휴게소 내 식당과 카페 등에서는 20건의 식품위생법 위반 사항이 적발됐다.



위반사항 가운데는 이물질 혼입이 9건으로 가장 많았으며 식품 등의 취급 위반(4건), 수질검사 부적합(2건), 종사자 위생모 미착용(2건), 조리장 내 위생 불량 등이 뒤를 이었다.



세부 위반 사례를 보면 라면에 파리 혼입, 음료에서 고체 이물질 검출, 공깃밥에 약봉지 혼입, 우동에 귀뚜라미 담김, 국밥에서 노끈 검출 등이었다.



해당 업소에서는 종업원의 실수 등에서 비롯된 일이라고 해명한 것으로 알려졌지만, 다수가 이용하는 시설인 만큼 더 신경을 써야 한다는 지적이 나온다.



일부에서는 “휴게소 이용객은 고정적으로 매장을 찾지 않는 까닭에 업소가 이를 악용하는 것이 아니냐?”는 비판도 제기된다.



관리 기관이 수시 및 불시 점검을 통해 식당 측이 경각심을 갖게 해야 한다는 목소리가 커진다.



정 의원은 “고속도로 휴게소 내 먹거리 위생 관리는 한시도 소홀히 할 수 없는 부분”이라며 “식품의약품안전처·한국도로공사·자치단체 등은 추연휴 때 귀성·귀경객이 안심하고 휴게소를 이용할 수 있게 노력해야 한다”고 말했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



