대전 수돗물 값 전국서 가장 저렴…원수 수질도 높아

환경부가 공개한 전국 지역별 수도요금 평균 단가. 대전시 제공

이는 식수원인 대청호의 풍부한 수량과 깨끗한 원수, 우수한 정수처리 능력 때문이라고 시 상수도사업본부는 설명했다.

금강수계인 대청호는 한강·낙동강 수계에 비해 비점오염원이 적을 뿐 아니라 철저한 상수원 관리 덕분에

대청댐에 담수한 수량도 1981년 댐 가동 이후 가뭄이나 용수공급난을 걱정할 필요가 없을 정도로 풍부한 것으로 조사됐다.

원수가 깨끗한 덕분에 정수처리에 필요한 응집제·분말활성탄·염소 등 약품 처리비용과 에너지 소비는 상대적으로 적다.

상수원 수질관리를 위해 물 속에 산소를 공급하는 ‘수중 폭기시설’을 운영하고, 비점오염원 저감을 위한 인공식물섬·인공습지를 조성하는 등 과학적인 수질 관리 방식도 도입했다.

보다 고품질의 수돗물 공급을 위해 시는 노후 상수도관 개량공사를 진행하고 있다. 현재 매년 300억원을 투입해 50㎞씩 교체하고 있으며 2030년까지 총 300㎞의 노후 상수관을 교체하기로 했다.

지진·붕괴 등 대규모 사회재난 대비와 안정적인 원수 공급을 위한 ‘제2취수탑 및 도수터널 건설계획’도 추진 중이다.

이종익 시 상수도사업본부장은 “전국 최고 품질의 수돗물을 생산해 대전뿐 아니라 인근 세종시와 계룡시, 청주시 일부 지역에도 저렴하게 공급 중”이라며 “물관리 능력을 한층 더 발전시키는 한편 대전 수돗물의 우수성을 알려 신뢰성과 음용률을 높이겠다”고 말했다.