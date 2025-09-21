대구 기업 2곳 중 1곳 “추석 상여금 계획 없어”
대구지역 기업들이 올해 추석 체감경기가 지난해보다 악화됐다고 느끼고 있는 것으로 조사됐다.
대구상공회의소가 추석 명절을 앞두고 기업 체감경기, 휴무 계획, 상여금 지급 등 업계동향을 파악하기 위해 지역 기업 443곳을 대상으로 ‘2025년 추석 경기 동향’을 조사한 결과 응답기업의 71.6%가 작년 추석보다 체감 경기가 악화되었다고 답했다. 전년과 비슷하다는 응답은 25.2%, 호전됐다는 응답은 3.2%에 불과했다.
체감경기 악화의 가장 큰 이유로 ‘내수 부진(52.9%)’을 꼽았고 이어 ‘수출 감소(21.9%)’ ‘원·부자재 가격 상승(12.9%)’ ‘고물가(12.6%)’등을 선택했다.
자금사정도 어려워진 것으로 나타났다. 응답기업의 62.2%는 지난해 추석보다 악화됐다고 응답했고 지난해와 비슷하다는 응답은 33.1%에 그쳤다. 호전됐다는 응답은 4.7%에 불과했다.
10월 10일 휴무 여부와 관련해 70.5%는 정상 근무한다고 답했다. 휴무를 실시하는 기업은 27%, 미정은 2.5%로 나타났다. 휴무 실시 기업의 휴무 방식은 직원 단체 연차 사용이 69.3%, 회사 유급 휴가 제공이 24%, 기타가 6.7%를 차지했다.
추석 상여금은 지급 계획 없는 기업이 53.6%로 지급 계획 있는 기업(46.4%) 보다 많았다. 지급 계획 있는 기업의 상여금 규모는 ‘전년 수준’이 84.5%로 가장 많았고 ‘축소 지급’이 10.9%, 인상 지급이 ‘4.6%를 차지했다.
응답기업 4곳 중 3곳(75.2%)은 명절 선물 지급할 계획이라고 응답했다. 명절 선물로 지급할 품목으로는 ‘가공식품(햄, 참치 등)’이 45.9%로 가장 많았으며 이어 ‘생활용품(43.5%)’ ‘과일류(12.0%)’ 순으로 나타났다. 반면 명절 선물 구입 시 대구 지역사랑상품권인 ‘대구로페이’를 활용하겠다고 응답한 기업은 11.5%에 그쳤다.
추석 이후 경기 전망에 대해서는 ‘나빠질 것이다’라는 응답이 49.6%로 가장 많았다. 지난해와 비슷할 것이라는 응답도 42.1%였다. 좋아질 것이라는 응답이 8.3%에 그쳤다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
