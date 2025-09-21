경남 바다·어촌 매력 영상에 담는 ‘경남海 챌린지’ 개최
경남도는 지역 바다와 어촌의 매력을 국민의 눈으로 담아내고 어촌에 대한 관심을 높이기 위해 2025년 경상남도 어촌영상공모전 ‘경남海 챌린지’를 개최한다고 21일 밝혔다.
국민들이 직접 어촌에 찾아가 촬영한 영상을 통해 경남 어촌의 명소와 수산특산물 등 다양한 모습을 소개하고 바다의 가치를 알리는 공모전이다.
접수 기간은 22일부터 다음 달 26일까지다. 국민 누구나 참여할 수 있고 ‘경남 바다와 어촌의 일상’을 주제로 3분 이내의 영상을 제작해 경남귀어취존지원센터 이메일(gyongnamfipa@gmail.com)로 제출하면 된다. 영상에는 바다 풍경과 어촌 주민들의 소소한 일상, 전통어업과 체험 현장, 지역만의 독특한 문화 등을 담아야 한다.
온라인 투표 등 심사를 거쳐 5편을 선정해 최우수상 200만 원, 우수상 각 100만 원, 장려상 50만 원 등 총 500만 원의 상금을 준다. 심사는 다양한 사람들의 시각으로 주제 적합성과 참신성, 영상미와 전달력 등을 종합적으로 평가한다.
도는 지난해부터 시작한 어촌영상공모전을 통해 전 국민에게 경남 어촌을 더 친근하게 알리고 어촌을 찾는 계기를 확장한다는 방침이다.
이상훈 경남도 해양수산국장은 “평소 쉽게 접하기 어려운 어촌의 일상과 생생한 현장을 국민의 눈으로 담아내는 것이 이번 공모전의 취지”라며 “영상을 통해 어촌의 가치와 매력이 널리 알려지고 더 많은 사람이 어촌을 방문하는 기회가 되길 바란다”고 말했다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
