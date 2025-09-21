남양주 다세대주택 불…40대 엄마 사망·7세 아들 중태

기사와 무관한 참고 사진. 국민일보DB

불은 1층 집 내부 36㎡와 집기류 등을 태워 3000만원(소방서 추산) 상당의 재산 피해를 내고 신고받고 출동한 소방대에 의해 45분 만에 진화됐다.