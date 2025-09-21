안철수 “李대통령 사실상 북핵 인정…김정은 쾌재”

국민의힘 혁신위원장을 맡은 안철수 의원이 지난 7월 서울 여의도 국회 소통관에서 위원장을 사퇴하고 전당대회 출마 의사를 밝히는 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

김정은은 쾌재를 부르고 있을 것”이라고 주장했다.

더욱이 이재명 대통령은 9·19 남북 군사합의 7주년인 지난 19일 ‘북측 체제를 존중하고 흡수통일을 추구하지 않으며 일체의 적대행위를 할 뜻이 없다는 약속은 여전히 유효하다’고 밝혔다”며 “김정은은 쾌재를 부르고 있을 것이다. 그가 바라던 방향 그대로 상황이 흘러가고 있기 때문”이라고 비꼬았다.

부디 냉철한 북핵 전략과 원칙에 충실한 비핵화를 최종 목표로 해서 흔들림이 없도록 만전을 기해주시기를 강력히 요청드린다”고 했다.