‘춘천의 가을’, 커피·재즈·탱고 열정으로 물든다
강원도 춘천의 가을이 커피 향기와 재즈 선율, 탱고의 열정으로 물든다.
커피축제, 공지천 재즈페스타, 국제탱고페스티벌이 다음 달 9일부터 11일까지 사흘간 강원도 춘천 공지천 일대에서 동시에 펼쳐진다.
시민 휴식공간인 공지천에서 축제를 만나고, 걷다가 예술을 보고 듣는 특별한 경험을 할 수 있도록 마련한 행사다.
올해 3회를 맞는 춘천커피축제는 브라질, 콜롬비아, 페루, 온두라스 등 중남미 4개국 대사관이 참여한다. 각국의 커피 역사·문화·관광을 소개하고 원두 시음, 전시 프로그램을 운영한다.
지역의 로스터리 카페, 디저트, 제과제빵 업체가 참여하는 로컬마켓, 대사관 부스가 모이는 글로벌존, 커피역사관, 커피 오감 체험 프로그램이 열린다.
춘천지역 바리스타, 전국 라떼 아티스트들이 한데 모여 라떼 아트배틀을 펼친다.
초청가수 공연과 힐링가든 네트워킹존, 청년들이 꾸미는 스쿨존도 마련된다.
공지천재즈페스타는 재즈가 흐르는 산책로에서 커피를 마시며 여유롭게 축제를 즐길 수 있다.
온의무대에서 한글날을 기념한 백일장과 재즈 뮤지션들의 무대가 가을밤을 수놓는다.
정원무대에서는 지역 뮤지션들의 따뜻한 선율부터 클래식의 깊은 울림까지 장르를 넘나드는 공연이 이어진다.
재즈 프로그램 미드나잇 재즈 클럽은 10∼11일 오후 10시30분부터 열린다. 문화도시 춘천 커뮤니티 리더가 기획한 예술 취향 커뮤니티 프로그램 ‘취향마켓’, 맛과 멋을 담은 로컬브랜드 ‘공지포차’도 시민을 만난다.
같은 기간 춘천문화예술회관과 공지천 산책로에선 탱고페스티벌이 열린다.
세계문화유산인 탱고를 매개로 세계 정상급 아티스트와 국내 댄서들이 무대를 꾸민다.
메인 프로그램은 아르헨티나를 대표하는 두 오케스트라가 내한하는 갈라 콘서트 ‘솔로땅고 & 로만티카 밀롱게라’다.
정통 탱고의 깊이를 전하는 5인조 솔로땅고, 로맨틱하고 감미로운 무대를 선보이는 9인조 로만티카 밀롱게라가 함께 무대에 오른다.
찾아가는 탱고 음악회, 탱고의 시간을 나누는 체험 프로그램, 관광객 시티투어도 진행된다.
김미애 문화예술과장은 21일 “커피·재즈·탱고가 어우러진 이번 축제에서 가을의 매력을 한껏 느낄 수 있을 것”이라며 “시민과 관광객이 함께 즐기며 머무르고 또다시 찾고 싶은 도시로 거듭나길 기대한다”고 말했다.
