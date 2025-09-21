[단독] 李·여야 첫 협치 ‘민생경제협의체’ 좌초되나…與 “야당 합의 파기, 일정 계획 없다”
이재명 대통령의 여야 첫 협치물이었던 여야 3+3 민생경제협의체가 좌초될 우려에 처했다. 더불어민주당은 국민의힘이 일방적으로 파기했다며 일정 재논의는 없다고 선을 그었다.
민주당 고위관계자는 21일 국민일보 통화에서 민생경제협의체에 대해 “국민의힘이 일방적으로 파기했다. 본인들 잘못으로 파기한 건데 어떻게 순연이냐”고 밝혔다. 그러면서 “정치 도의의 문제”라며 추가 일정도 논의하지 않겠다고 강조했다.
야당이 일방적으로 파기한 것에 사과해야 한다고도 주장했다. 이 관계자는 “당대표나 당사자들이 사과 한마디, 일언반구도 없이 일방적으로 파기했다”며 “(특검의) 당사 압수수색 때문에 (협의체를) 못 하겠다고 해놓고 민주당이 정부조직법을 일방적으로 상정해서 파기했다고 다른 핑계를 대고 있다”고도 지적했다.
이로써 이 대통령 주도하에 만들어진 첫 여야 협치 상징물이었던 민생경제협의체마저 현실화가 불투명해졌다. 앞서 이 대통령은 지난 8일 정청래 민주당·장동혁 국민의힘 대표와 오찬 회동을 갖고 민생경제협의체 구성에 합의했다. 여야는 양당 정책위의장과 정책위수석부의장, 원내정책수석부대표 3+3 형태로 구성하고 지난 19일 상견례 및 첫 회의를 열기로 했지만 야당의 통보로 무산됐다.
이에 대해 국민의힘 고위 관계자는 “민생경제협의체 하자고 하면서 (민주당이) 바로 정부조직법을 단독 처리하고 뒤통수를 때리려고 했다”며 “여건과 분위기를 조성해줘야 하는데 힘으로만 밀어붙이니 당황스럽고 황당하다”고 비판했다. 그러나 민생경제협의체 무산 여부에 대해선 “파기는 아니다”라고 말해 후속 논의에 임할 것을 내비쳤다.
