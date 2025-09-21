2025제천한방천연물엑스포 개막 한 달 간 여정
내달 19일까지 관람객 152만명 목표
국내 유일의 천연물 산업 특화행사인 2025제천국제한방천연물산업엑스포가 한 달간의 여정을 시작했다.
지난 20일 개막한 한방천연물엑스포는 ‘천연물과 함께하는 세계, 더 나은 미래를 만나다’를 주제로 내달 19일까지 충북 제천시 왕암동 한방엑스포공원에서 한 달간 벌어진다.
이 엑스포는 국내외 286개 관련 기업(해외 69개사)이 참가하고 152만명의 관람객 유치를 목표로 한다.
천연물의 정의와 가치, 역사, 미래 비전 등을 보여주는 주제전시관을 방문하면 대형 LED 전시판을 통해 인공지능(AI) 기반 기술이 열어갈 천연물 산업의 미래를 5분 길이의 영상으로 만날 수 있다.
체험관에선 세명대 부속 제천한방병원 의료진 28명이 머무르며 하루 280명을 대상으로 침·뜸 치료를 한다. 의료진의 무료 상담을 받을 수도 있다.
참가 기업들의 비즈니스 전시 공간인 산업관은 의약품과 건강기능 보조식품, 화장품 등 천연물 기반의 다양한 제품과 기술이 소개된다. 국제교류관은 국내외 천연물 및 약용자원 연구기관, 해외협력 도시·기업 등이 참여하는 홍보 및 정보 교류의 공간이다.
조선시대 3대 약령시장 중 한 곳이던 제천은 오랜 세월 약초 유통·생산의 중심지 역할을 해 왔다. 오늘날까지 전국 약초의 절반 이상이 유통되는 국내 최대 한약재 집산지이다.
공동조직위원장인 김영환 충북지사는 21일 “우리 전통 한방과 천연물 산업의 우수성을 널리 알리고 미래 성장 산업으로서의 가능성을 모색할 것”이라며 “충북이 세계 천연물 산업의 중심지로 도약하는 모습을 확인할 수 있다”고 말했다.
김창규 제천시장은 “산업과 학술, 문화, 관광이 어우러진 국내 유일의 천연물 산업 특화 행사로 제천이 세계 천연물 산업의 중심도시로 도약하는 계기가 될 것”이라고 전했다.
제천=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
