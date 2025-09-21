고양시, 도심 녹지 대확장…공원·하천 잇는 ‘녹색도시’ 조성

2035년까지 1인당 공원 면적 9.7㎡ 목표

탄현근린공원 축구장 12개 규모 녹지 개방

공릉천·창릉천 연결해 수변 네트워크 완성

일산호수공원 주변에 활짝핀 연꽃. 고양시 제공

도심 속 장기미집행 부지를 활용한 대규모 공원 조성 사업이 속속 추진되고 있다.

오는 24일 준공되는 탄현근린공원 2단계 사업은 일산서구 탄현동 일원 5만7000㎡에 솔향기숲, 이벤트광장, 놀이터 등을 조성해 1단계까지 합해 총 8만8000㎡, 축구장 12개 규모 공원으로 완성된다.

여기에 LH·GH가 추진 중인 3단계 사업(26만9000㎡)까지 포함되면 서북권 대표 생활권 공원으로 거듭난다. 덕양구 행신동 토당제1근린공원(10만3886㎡)은 연내 착공을 목표로 사전 절차를 진행 중이며, 관산근린공원(4만9713㎡)은 지난해 개장해 주민들에게 여가 공간을 제공하고 있다.

탄현근린공원 제2단계 사업 조성 현장. 고양시 제공