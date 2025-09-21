경남도, 제조업 기술력으로 몽골 승강기 시장 진출한다

박완수 경남도지사가 지난 19일 울란바토르시청을 방문해 키쉬기인 니암바토르 시장과 면담하고 있다. 경남도 제공

경남대표단은 이날 울란바토르시청을 방문해 키쉬기인 니암바토르(Khishgeegiin Nyambaatar) 시장과 면담했다.