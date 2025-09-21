트럼프·시진핑, 10월 ‘경주 빅딜’ 이뤄낼까…G2 정상 6년 만에 대좌
두 정상, 관세·대만 등 중대 현안 협상 중 경주에서 회담
틱톡 매각 여부, 미·중 관계 시금석 될 듯
도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 다음 달 한국 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 만나기로 합의하면서 관세 등으로 충돌 중인 미·중 경쟁이 새 전환점을 맞을 전망이다. 트럼프 2기 들어 첫 만남이자 2019년 6월 일본 오사카에서 열린 주요 20개국(G20) 정상 회의 6년 만인 두 정상의 회담은 향후 미·중 관계를 가늠하는 예고편이 될 것으로 예상된다.
트럼프 대통령은 지난 19일(현지시간) 시 주석과의 전화 통화 뒤 트루스소셜에 글을 올려 “시 주석과 한국에서 열리는 APEC 정상회의에서 만나기로 합의했다”며 “양측 모두 APEC에서의 만남을 고대하고 있다”고 밝혔다. 시 주석 역시 트럼프 대통령과의 통화 이후 “긍정적·건설적이었다”고 평가했다고 신화통신이 전했다.
두 정상의 만남이 약식 회동인지 정식 회담인지는 미정이지만 향후 회담을 이어가는 마중물이 될 가능성이 크다. 트럼프는 “내가 내년 초 중국을 방문하고 시 주석도 마찬가지로 적절한 시기에 미국으로 오는 것에 합의했다”고 덧붙이기도 했다.
미·중 간에는 첨예하게 갈등 중인 현안이 쌓여있다. 관세 전쟁은 현재 진행형이다. 양국은 지난 1월 트럼프 취임 이후 서로를 향해 관세와 보복 관세 폭탄을 퍼부었다. 미국의 대중국 관세가 145%, 중국의 대미국 관세가 125%까지 치솟았다가 5월 115%포인트씩 관세율을 인하하는 휴전에 합의했다. 이어 영국 런던 등에서 추가 협상을 통해 11월까지는 관세 인하를 유예했지만 여전히 불씨는 살아 있다. 미국의 엔비디아 등 반도체 수출 규제와 이에 맞서는 중국의 희토류 수출 통제, 아시아·태평양 지역의 군사 긴장 등도 현안이다. 특히 대만 문제는 양국 간의 군사·안보 전략의 최대 충돌 지점이다. 트럼프가 중국을 비난해온 펜타닐 유입 문제도 여전하다.
이런 상황에서 두 정상이 처음으로 경주에서 대면하면서 특정 현안에 대한 정상 간의 ‘빅딜’이 이뤄질 가능성이 있다. 트럼프가 중국에 대한 관세를 낮추는 대신 중국이 미국산 대두와 보잉기 등을 구매하는 방안이 미국 언론에서 거론된다. 대만 문제에 대해서도 트럼프가 최근 라이칭더 대만 총통의 뉴욕 경유를 불허하면서 중국을 자극하지 않으려 노력하고 있다는 해석도 나온다.
특히 중국이 동영상 플랫폼 틱톡의 미국 사업권을 미국에 매각하는 안이 ‘빅딜’의 출발점이 될 수 있다는 관측이 나온다. 미국은 트럼프와 시 주석 통화에서 사실상 합의가 이뤄졌다고 본다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 이날 폭스뉴스에 출연해 틱톡의 미국 사업권 매각에 대해 “우리는 합의가 다 됐다고 100% 확신한다”며 “이제 그 합의에 서명만 하면 되며 그것을 하기 위해 대통령 팀이 중국 쪽 대화 상대방과 협력하고 있다”고 말했다. 뉴욕타임스는 지난 19일 “중국이 틱톡 문제에서 양보하는 것은 트럼프 대통령이 가장 중요하게 여기는 사안에서 상징적 승리를 안겨주는 방안이 될 수 있다”며 “그 대가로 중국은 관세와 기술, 대만 등 자국이 가장 중요하게 여기는 사안들에 대해 더 많은 협상 여지를 확보하려 할 것”이라고 전했다. CNN도 “중국 지도부가 트럼프의 압박에 굴복하기보다는 미국 대통령과 수백만의 미국인이 애용하는 이 앱(틱톡)을 지렛대로 삼아 훨씬 더 중대한 양보를 끌어내려는 전략을 펼치고 있다”고 분석했다.
두 정상의 회담 합의에도 구체적 성과를 전망하기는 이르다는 평가도 나온다. 웬디 커틀러 아시아소사이어티정책연구소(ASPI)의 부회장은 “틱톡 관련 합의는 고무적이지만 펜타닐과 대두, 중요 광물과 자석, 중국산 제품 수출 증가 등 안정적인 양국 관계를 저해하는 다른 문제들이 여전히 남아있다”며 “베이징(중국)은 강경한 태도를 있고 어떤 양보를 하더라도 워싱턴(미국)으로부터 그 대가를 받아야 한다는 입장”이라고 설명했다. 그러면서 “이는 협상을 더욱 복잡하게 만들 수 있으며, 특히 중국이 미국의 수출 통제와 관세 완화를 계속 요구한다면 협상은 더욱 어려워질 것”이라고 내다봤다. 틱톡 매각과 관련해 합의가 임박했다는 미국 설명과 달리 중국이 별다른 반응이 없다는 점도 협상 타결이 아직 멀었다는 관측을 낳는 이유다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
