음주운전 6번 걸리고 또 만취운전… ‘징역 2년’ 철퇴

창원지법 형사6-2부(부장판사 김재현)는 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(위험운전치상) 등 혐의로 기소된 60대 A씨에 대한 항소심에서 징역 1년 6개월을 선고한 원심을 파기하고 징역 2년을 선고했다고 21일 밝혔다.